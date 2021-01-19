Повз Землю 22 січня пролетить великий астероїд

Повз планету Земля 22 січня пролетить космічний камінь, відомий як 2020 YE5, розміром 55 метрів.

За даними NASA, на сьогодні він пролітає повз Марс і повинен пролетіти на відстані близько 400 тис. км від Землі у найближчі дні.

Астероїд рухається зі швидкістю 10,5 км/сек або 37,8 тис. км/год. Астронавти NASA відзначають, що на такій швидкості космічний камінь може легко зробити повний оборот навколо Землі за одну годину.

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Окрім того, Національне управління з аеронавтики і дослідження комічного простору, виключило ймовірність зіткнення цього астероїда з планетою Земля.

Проте космічне тіло буде досить близько до поверхні землі, тому астронавти можуть визначити астероїд як об’єкт, що зближуються з Землею (NEO).

– NEO — це комети та астероїди, які були виштовхнуті гравітаційним притяганням прилеглих планет на орбіти, які дозволяють їм увійти в околиці Землі. Науковий інтерес до комет і астероїдів багато в чому обумовлений їхнім статусом щодо незмінних залишків сміття, що утворилося в процесі формування Сонячної системи близько 4-6 млрд років тому, — підкреслили астрономи.

За словами дослідників, комети і астероїди, що залишилися примітивними будівельними блоками процесу формування Сонячної системи, дають ключ до розгадки хімічної суміші, з якої сформувалися планети.

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Джерело: Express