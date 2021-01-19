Путин не боится Навального: Кремль отреагировал на возможность массовых протестов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков провел первый телефонный брифинг в 2021 году.

Во время общения с журналистами он рассказал об официальной позиции Кремля относительно задержания оппозиционного политика Алексея Навального и его перевода в следственный изолятор Матросская тишина.

Так, журналист издания Коммерсант-ФМ отметил, что международные СМИ и сам Навальный считают, что президент РФ боится его, поэтому было принято решение о его срочном аресте, к тому же с нарушением. В ответ Песков заявил, что это ерунда.

— Конечно, это полная ерунда. Вообще в целом совершенно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Поскольку речь идет о гражданине РФ, наличие претензий к нему из-за невыполнения законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно это ассоциировать с президентом. Различные утверждения о том, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда.

Также Песков добавил, что за последние три года были нарушены правила условного срока около 18 тыс. раз, и во всех случаях были применены определенные меры.

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На вопрос того же корреспондента о массовых задержаний в аэропортах и ​​связь с Навальным Песков ответил:

— Если кто-то где-то нарушает порядок, то соответственно полиция принимает меры по наведению общественного порядка.

А вот призывы Навального выходить на улицы городов в связи с ситуацией, которая сложилась Песков назвал “тревожными” и заявил, что это могло бы быть поводом для определенного анализа или экспертизы на предмет нарушения закона.

В то же время пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле не боятся массовых протестов и добавил, что призывы западных стран с требованиями освободить Навального не остались без внимания.

— Мы слышим эти заявления. Однако мы не можем и не собираемся принимать их во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело. Мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям. В то же время мы по-прежнему заинтересованы в хороших отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином.

МИД Украины требует освобождения Навального

В МИД Украины прокомментировали задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального. Официальный Киев расценивает такой поступок как “продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова”.

В комментарии МИД отметило, что требует освободить Алексея Навального и украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

После решения суда в Москве о задержании до 15 февраля Алексея Навального привезли в следственный изолятор Матросская тишина. Политика задержали вечером 17 января в московском аэропорту Шепеметьево во время прохождении паспортного контроля.