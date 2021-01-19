Путін не боїться Навального: Кремль відреагував на можливість масових протестів

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков провів перший телефонний брифінг у 2021 році.

Під час спілкування із журналістами він розповів про офіційну позицію Кремля щодо затримання опозиційного політика Олексія Навального та його переведення до слідчого ізолятора Матроська тиша.

Так, журналіст видання Коммерсант-ФМ відзначив, що міжнародні ЗМІ та сам Навальний вважають, що президент РФ боїться його, тому було ухвалено рішення щодо його термінового арешту, до того ж, із порушенням. У відповідь Пєсков заявив, що це нісенітниця.

— Звісно, що це повна нісенітниця. Взагалі в цілому абсолютно не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням законів Російської Федерації. Оскільки мова йде про громадянина РФ, наявність претензій до нього через невиконання законних правил не має жодного відношення до президента Росії. І не потрібно це асоціювати з президентом. Різні твердження щодо того, що хтось когось боїться, – це абсолютна нісенітниця.

Також Пєсков додав, що за останні три роки було порушено правила умовного терміну близько 18 тис. разів, і в усіх випадках були застосовані певні заходи.

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На запитання того ж кореспондента щодо масових затримань в аеропортах та зв’язок із Навальним Пєсков відповів:

— Якщо хтось десь порушує порядок, то відповідно поліція вживає заходів з наведення громадського порядку.

А ось заклики Навального виходити на вулиці міст у зв’язку із ситуацією, що склалася Пєсков назвав “тривожними” і заявив, що це могло би бути приводом для певного аналізу чи експертизи на предмет порушення закону.

Водночас прес-секретар Путіна наголосив, що у Кремлі не бояться масових протестів і додав, що заклики західних країн з вимогами звільнити Навального не залишилися поза увагою.

— Ми чуємо ці заяви. Однак ми не можемо і не збираємося брати їх до уваги. Йдеться про факт невиконання російського закону громадянином Росії. Це цілком внутрішня справа. Ми нікому не дозволимо в неї втручатися і не маємо наміру прислухатися до таких заяв. Водночас ми як і раніше зацікавлені у добрих відносинах, які жодним чином не індексуються одним окремо взятим громадянином.

МЗС України вимагає звільнення Навального

В МЗС України прокоментували затримання та арешт опозиційного політика Олексія Навального. Офіційний Київ розцінює такий вчинок як “продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова”.

У коментарі МЗС наголосило, що вимагає звільнити Олексія Навального та українських громадян, що незаконно утримуються у російських в’язницях.

Після рішення суду в Москві про затримання до 15 лютого Олексія Навального привезли в слідчий ізолятор Матроська тиша. Політика затримали увечері 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво під час проходження паспортного контролю.