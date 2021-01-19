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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Трамп запретил США покупать беспилотники у России и Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР.

В указе страны названы противниками США, угрожающими национальной безопасности.

— Термин иностранный противник определяет КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, причастных к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятными для национальной и экономической безопасности США, — говорится в указе.

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Глава Белого дома отметил, что операции, в которых задействованы дроны, касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.

Политика США состоит в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения беспилотников, которые могут нести угрозу для национальной безопасности.

Связи Трампа с РФ

В Сенате США заявили о намерении рассекретить ряд документов, которые якобы подтверждают заговор членов администрации действующего президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией.

Подозрения по поводу связи Трампа и его команды с Кремлем, заявления по поводу вмешательства РФ в выборы президента США регулярно озвучиваются с 2016 года.

Фото: Depositphotos

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