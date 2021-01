Администрация Трампа вернула Кубу в список государств-спонсоров терроризма

Куба вновь вернулась к американскому список государств-спонсоров терроризма.

Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Администрация Трампа отметила, что Куба неоднократно поддерживала акты международного терроризма и скрывает беглых преступников из США.

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021