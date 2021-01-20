Дворец для Путина. История крупнейшего взятки — с таким названием вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального.

В нем рассказывается, что президент РФ Владимир Путин через подставные лица стал владельцем дворца в Краснодарском крае общей площадью 68 га. Стоимость поместья оценивается почти в $3,5 млрд.

Фильм уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не смотрел расследование Навального, но отметил, что Владимир Путин не обладает подобной недвижимостью.

— Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике, — сказал Песков.

О чем расследование Дворец для Путина?

19 января ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о комплексе поместий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного дворца составляет 17,7 тыс. м², площадь всего участка — 68 га.

В 2011 году комплекс зданий приобрел предприниматель Александр Пономаренко. Он заявлял, что объект он приобрел у бизнесмена Николая Шамалова и еще двух физических лиц. Сумма сделки составила $350 млн. Ожидалось, что здание станет гостиничным комплексом.

Авторы расследования предоставляют финансовую отчетность кипрской компании, которая, на самом деле приобрела комплекс. Но, согласно документу, стоимость составила не $350 млн, а $350 тыс. В ФБК утверждают, что сейчас владельцем комплекса является ООО Комплекс, который принадлежит компании Бином из Санкт-Петербурга.

ФБК связывает комплекс с Путиным, основываясь на нескольких пунктах: в финансировании строительства участвовали госкомпании и знакомые главы РФ, охрану объекта предоставляют спецслужбы, ФСБ принадлежат права на соседние участки, над территорией установлена ​​бесполетная зона, а проход к морю вдоль мыса Идокопас необходимо согласовывать со спецслужбами.

Впервые о связи Путина с дворцом под Геленджиком заговорили в 2010 году. Тогда об этом заявил бизнесмен Сергей Колесников, но Кремль все отрицал.

Источник: Daily Storm