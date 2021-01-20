Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара – з такою назвою вийшло розслідування Фонду боротьби із корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального.

У ньому розповідається, що президент РФ Володимир Путін через підставні особи став власником палацу у Краснодарському краю загальною площею у 68 га. Вартість маєтку оцінюється у майже $3,5 млрд.

Фільм вже прокоментували у Кремлі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не дивився розслідування Навального, але зазначив, що Володимир Путін не володіє подібною нерухомістю.

— Не знайомий із розслідуванням. Однак можу сказати відразу, що платівка ця стара. Багато років тому ми вже пояснювали, що у Путіна немає жодного палацу у Геленджику, – сказав Пєсков.

Про що розслідування Палац для Путіна?

19 січня ФБК Олексія Навального опублікував розслідування про комплекс маєтків у районі Геленджика, на мисі Ідокопас. Площа основного палацу складає 17,7 тис. м², площа всієї ділянки – 68 га.

У 2011 році комплекс будівель придбав підприємець Олександр Пономаренко. Він заявляв, що об’єкт він придбав у бізнесмена Миколи Шамалова і ще двох фізичних осіб. Сума угоди склала $350 млн. Очікувалося, що будівля стане готельним комплексом.

Автори розслідування надають фінансову звітність кіпрської компанії, яка, насправді придбала комплекс. Але, за документом, вартість склала не $350 млн, а $350 тис. У ФБК стверджують, що нині власником комплексу є ТОВ Комплекс, який належить компанії Біном із Санкт-Петербурга.

ФБК пов’язує комплекс із Путін, базуючись на кількох пунктах: у фінансуванні будівництва брали участь держкомпанії та знайомі глави РФ, охорону об’єкту надають спецслужби, ФСБ належать права на сусідні ділянки, над територією встановлена безпольотна зона, а прохід до моря вздовж мису Ідокопас необхідно погоджувати зі спецслужбами.

Вперше про зв’язки Путіна із палацом під Геленджиком заговорили у 2010 році. Тоді про це заявив бізнесмен Сергій Колесников, але Кремль все заперечував.

Джерело: Daily Storm