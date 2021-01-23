Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшее время не планирует визиты за границу, однако он будет поддерживать контакты с международными лидерами по телефону.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время ежедневного брифинга.

— Несмотря на его (президента Байдена, — Ред.) желание — и мое желание, если это имеет значение — осуществить зарубежный визит, я думаю, это займет немного времени. Сейчас у меня нет объявлений, когда это произойдет, — отметила она.

В то же время представитель Белого дома добавила, что Байден намерен активно общаться с зарубежными партнерами.

— Я бы ожидала, что на следующей неделе состоятся дополнительные звонки с иностранным лидерам, — отметила Псаки.

Прежде всего контакты начнутся с союзников и партнеров, в частности с многими представителями Европы.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко, который был на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, рассказал, что украинская сторона работает над реализацией приглашения новоизбранного главы США в Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.

По словам Ельченко, сначала должен состояться телефонный контакт президентов. Украинская сторона уже работает над этим и ожидает, что это произойдет достаточно быстро.