Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко, который присутствовал во время церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне, рассказал, что украинская сторона работает над реализацией приглашения новоизбранного главы США в Киев, а также над возможным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон.

— Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией, — ответил дипломат на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

По словам Ельченко, сначала должен состояться телефонный контакт президентов. Украинская сторона уже работает над этим и ожидает, что это произойдет достаточно быстро.

Также Ельченко добавил, что предыдущий глава США Дональд Трамп просто не был знаком с ситуацией в Украине, а Джо Байден гораздо лучше знает наше государство.

— В этом есть как плюсы так и, определенные минусы. Зная лично многих политиков и информацию об Украине из первых рук, он будет более тщательно относиться к тем вопросам, где мы, скажем, отстаем от графика. В первую очередь — это борьба с коррупцией, где пришло время от слов переходить к делу. И второе — это реформа судебной системы. Не только проблема с КСУ, потому что в США понимают, что ее невозможно решить каким-то законом или указом, но здесь речь идет о реформе всей судебной системы.

Дипломат добавил, что без этих реформ серьезный американский бизнес в Украину не придет, ведь они чувствуют себя незащищенными.

Ельченко отметил, что когда в новой администрации США состоятся назначения должностных лиц, в частности на украинском направлении, начнется более предметная работа.

Президент Украины Владимир Зеленский во время просмотра инаугурации 46-го президента США выразил надежды, что отношения между Украиной и США улучшатся. Также он выразил готовность пригласить Джо Байдена в Киев.