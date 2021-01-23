На подъездах к Москве перед началом протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые должны начаться в 14.00, заметили бронетехнику.

СМИ заметили колонну, которая двигалась в сторону города около 10 утра. Однако связано ли это с акцией протеста Свободу Навальному!, пока неизвестно.

Между тем Красную площадь в Москве уже закрыли. Автозаки и патрули появились на Пушкинской площади и центральных улицах города.

МБХ медиа в своем Telegram-канале сообщает, что в Москве количество задержанных превысило 40 человек. Также очевидцы сообщают, что все улицы, ведущие к Пушкинской площади, заполнены ОМОНом и полицией.

23 января в российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Его задержали 17 января во Москве. Сейчас оппозиционер находится в следственном изоляторе Матросская тишина. Участники митингов в России требуют освободить Навального из СИЗО.

Как проходят митинги в России можно посмотреть в онлайн-трансляции.

Источник: Медуза

Фото: Медуза, МБХ медіа