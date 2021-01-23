Мітинги в Росії: як проходять протести у Москві (ФОТО і ВІДЕО)

У Москві на акцію протесту з вимогою звільнити з СІЗО російського опозиціонера Олексія Навального вийшло вже близько трьох тисяч людей.

ЗМІ повідомляють, що понад 60 учасників уже затримали, також погано працює мобільний зв’язок на Пушкінській площі.

Очевидці публікують фото і відео, на одному з яких видно, як жорстоко правоохоронці затримують дитину.

⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве. Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Також серед затриманих опинилася юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь. ЗМІ повідомляють, що загалом поліція проводить жорсткі затримання. Силовики врізаються в натовп і вихоплюють людей.

Тим часом учасники мітингу йдуть з плакатами, на них написано: Не бійтеся, Не боюсь бункерного діда, і скандують Путін йди! і Путін злодій!

Також люди вийшли на вулиці з золотими туалетними йоржиками в руках. Саме їх показав Олексій Навальний у своєму розслідуванні про секретний палац президента РФ Володимира Путіна.

Сам Навальний наразі перебуває у СІЗО Матроська тиша. Його затримали 17 січня в аеропорту Шереметьєво.

Своє затримання і так званий суд над ним він назвав незаконними і закликав росіян виходити на протести 23 січня. Що відбувається на мітингах у Росії – дивіться в онлайн-трансляції.

Джерело: МБХ медіа

Фото: МБХ медіа, Дождь