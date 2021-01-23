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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

Близько 3 тис. учасників і затримання дитини: як проходить мітинг у Москві

У Москві на акцію протесту з вимогою звільнити з СІЗО російського опозиціонера Олексія Навального вийшло вже близько трьох тисяч людей.

москва протести

ЗМІ повідомляють, що понад 60 учасників уже затримали, також погано працює мобільний зв’язок на Пушкінській площі.

Очевидці публікують фото і відео, на одному з яких видно, як жорстоко правоохоронці затримують дитину.

Також серед затриманих опинилася юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь. ЗМІ повідомляють, що загалом поліція проводить жорсткі затримання. Силовики врізаються в натовп і вихоплюють людей.

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Тим часом учасники мітингу йдуть з плакатами, на них написано: Не бійтеся, Не боюсь бункерного діда, і скандують Путін йди! і Путін злодій!

Також люди вийшли на вулиці з золотими туалетними йоржиками в руках. Саме їх показав Олексій Навальний у своєму розслідуванні про секретний палац президента РФ Володимира Путіна.

Мітинги в Росії: як проходять протести у Москві (ФОТО і ВІДЕО)

Сам Навальний наразі перебуває у СІЗО Матроська тиша. Його затримали 17 січня в аеропорту Шереметьєво.

Своє затримання і  так званий суд над ним він назвав незаконними і закликав росіян виходити на протести 23 січня. Що відбувається на мітингах у Росії – дивіться в онлайн-трансляції.

Джерело: МБХ медіа

Фото: МБХ медіа, Дождь

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