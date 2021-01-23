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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Как проходят митинги в России в поддержку Навального (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

В российских города 23 января проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

протести в росії

17 января его задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Германии. На следующее утро в полицейский участок приехала судья, которая провела выездное заседание и избрала Навальному меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 30 дней.

После этого его отправили в следственный изолятор Матросская тишина.

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Алексей Навальный назвал задержание, так называемый суд над ним незаконными и призвал россиян выходить на протесты 23 января.

Трансляция митингов в российских городах

Между тем силовики уже начали задерживать людей на митингах в России. СМИ сообщают, что в 25 городах задержали 174 человека.

Среди них во Владивостоке и Кемерово есть даже несовершеннолетние. Также СМИ сообщают, что в некоторых городах перекрыли несколько центральных улиц.

А в Москве в ожидании протестов на центральных улицах уже начали дежурить патрули с атозакамы.

Фото: Штаб Навального

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