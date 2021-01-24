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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Придушення протестів у Росії: країни Балтії готують нові санкції ЄС проти чиновників РФ

Балтійські країни виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у Російській Федерації.

єс

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

– Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти, – йдеться у заяві естонського міністра.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.

У свою чергу президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму.

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Протести у Росії

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

Як демократичний світ відреагував на таке жорстоке порушення прав людини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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