Балтійські країни виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у Російській Федерації.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

– Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти, – йдеться у заяві естонського міністра.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.

Joint statement by ???????????????????????? FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021

У свою чергу президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму.

Протести у Росії

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

Як демократичний світ відреагував на таке жорстоке порушення прав людини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.