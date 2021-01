Балтійські країни виступили за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у Російській Федерації.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.

Joint statement by ???????????????????????? FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021