В субботу, 23 января, в Российской Федерации проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

По информации ОВД-Инфо, подобные акции прошли в 80 городах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Сочи, Южно-Сахалинске, Якутске, Хабаровске.

Во время протестов в России полиция задержала более 3,4 тыс. человек (3 454 человека по состоянию на 22.40), из которых около 300 — несовершеннолетние. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова сообщила по состоянию на 20.00, что многих несовершеннолетних уже отпустили домой.

Интересно, что количество задержанных во время акции 23 января стало рекордным в РФ. До этого больше всего людей оказались в полицейских участках России после акции протеста 12 июня 2017 года — 1769 человек.

Глава правозащитной организации Агора Павел Чиков рассказал, что в России возбудили девять уголовных дел, связанных с протестами: три во Владивостоке, два в Санкт-Петербурге, по одному в Москве, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Около 20.00 протестующие собрались у СИЗО Матросская тишина, где содержат Алексея Навального. Их сразу же окружила полиция и начала жестоко задерживать. Протестующие кричали: Свободу! Машины, проезжающие мимо сигналили, а из многих включили песню Перемен Виктора Цоя.

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы! pic.twitter.com/cmEvR1mFks — Ola Chesare (@olachesare) January 23, 2021

Особенно жестокие кадры появились в сети из протестов в Санкт-Петербурге. На них ОМОНовец ударил в живот пожилую женщину, которая подошла спросить, за что задержали человека. Женщину отвезли в травмпункт.

В Екатеринбурге 10 тыс. человек вышли на протесты несмотря на -30 на градуснике. Митингующие организовали шествие вокруг городского пруда, куда прибыли бойцы ОМОНа. Силовики начали задерживать демонстрантов, укладывая их лицом в снег.

В Екатеринбурге силовики валят протестующих прямо в снег Видео: @uralmbkmedia pic.twitter.com/70OlPNM0al — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Тысячи людей вышли на улицы Иркутска, Читы, Улан-Удэ и других городов. Особенно многолюдно было в Иркутске, где толпа скандировала: Жулики и воры — пять минут на сборы.

На митинги в Москве вышли рэперы Влади и Noize MC. На протестах в Москве были актриса Татьяна Лазарева, актеры Антон Лапенко и Александр Паль, видеоблогер Даниил Поперечный, стендап-комик Гарик Оганисян.

Глава штаба Навального Леонид Волков анонсировал новые акции протеста в следующие выходные. Где и в каком формате они будут проходить, пока неизвестно.

Кого задержали во время протестов?

На протестах в Москве на Пушкинской площади задержали жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную. Ее выпустили из ОВД Сокол без составления протокола спустя три часа после задержания.

Также на Пушкинской площади задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Женщину задержали через несколько минут после того, как она прибыла в центр Москвы и общалась с журналистами.

Среди задержанных российский видеоблогер Сыендук, хип-хоп исполнитель Антоха МС, корреспондент Дождя Алексей Коростылев.

Реакция Украины и других стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на действия силовиков против мирных демонстрантов и арестов во время акций протеста в России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Кулеба призвал не только осудить действия Кремля, но и использовать все инструменты, чтобы повлиять на действия руководства РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель заявил, что с тревогой наблюдает за ситуацией с подавлением протестов в РФ, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

В США заявили, что осуждают жестокую тактику задержаний в России. Глава Госдепартамента Нед Прайс также призвал Кремль освободить Алексея Навального.

— Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав, — подчеркнули в Госдепе.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также обеспокоен задержанием жены Навального и других мирных протестующих в России.

Также в Великобритании заявили, что обеспокоены задержаниями мирных демонстрантов в России.