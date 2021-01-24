23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге. По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.

Во время протестов ОМОНовцы били протестующих, аргументируя это тем, что акция протеста не согласована с властями, а следовательно проходит “протизаконнно”. Весь мир наблюдал за тем, как люди, чья профессия призвана охранять человеческое право, уничтожали его. Право лишилось охраны.

Факты ICTV осмотрели иностранную проесу, чтобы понять, как демократический мир отреагировал на такое жестокое нарушение прав человека.

Реакция Госдепа США

Официальный Вашингтон осудил применение силы против митингующих и журналистов во время антиправительственных акций.

— Длительные усилия российской власти по подавлению прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, арест оппозиционера Алексея Навального и подавление последующих акций является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных свобод и гражданского общества.

В заявлении от имени представителя госдепа Неда Прайса отмечается — США призывает российские власти освободить задержанных и “немедленно и безусловно” выпустить на свободу Алексея Навального.

The New York Times вышел с заголовком:

— Протесты по Навального прокатились всей Россией и бросили вызов Путину.

Издание отметило, что протесты прошли в 109 городах и ряде часовых поясов, что свидетельствует об общенациональной усталости от коррумпированного политического порядка, которым руководит президент РФ Владимир Путин.

CNN сделало акцент на том, что во время протестов в поддержку Навального силовики задержали тысячи россиян и жену оппозиционера Юлию Навальную.

Британское издание TheGuardian также отметило жестокие задержания людей, которые вышли выразить свое несогласие с арестом Навального.

Американская газета Washington Post пишет, что 23 января в России состоялась массовая демонстрация неповиновения президенту Владимиру Путину и его репрессивному уничтожению тех, кто бросает вызов власти.

BBC в своем материале отдельным подзаголовком вынесли лозунг протестующих “я устал бояться”. Кроме того, издание отметило масштабность протеста и избиения людей.

— Я пришел не только за себя и Навального, но и за своего сына, поскольку у этой страны нет будущего, — приводит слова 53-летнего москвича, издание ВВС.

Польская Gazeta Wyborcza пишет, что в сотне городов десятки тысяч людей вышли на защиту интересов Алексея Навального.

Почему россияне вышли на протест?

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. По прилету его сразу арестовали.

На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о дворце Путина, где в начале ролика звучал призыв выйти на улицы в субботу, 23 января, чтобы выразить свое возмущение действиями власти.

По состоянию на утро 24 января расследования посмотрело более 77 млн человек. Кроме того, оно содержит английские субтитры, что значительно увеличило количество охваченной аудитории.