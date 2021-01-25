Байден восстановит снятые Трампом ограничения на въезд в США

Президент США Джо Байден восстановит ограничения на поездки для иностранцев из-за пандемии Covid-19. В частности, это относится к путешественникам, которые приезжают из Бразилии, Ирландии, Великобритании и значительной части Европы, а также Южной Африки.

45-й президент США Дональд Трамп в последние дни своего пребывания на должности подписал распоряжение о снятии ограничений на путешествия из этих стран с 26 января.

Однако случаи заболеваемости Covid-19 растут по всей территории США. По этой причине Байден подпишет список ограничений, связанных с коронавирусом.

В частности, США увеличит поставки вакцины. Также новая администрация будет требовать, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный результат теста на Covid-19.

Путешественники, которые будут выезжать из США, также должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19. Его нужно сделать не позже, чем за трое суток перед поездкой в Великобританию или Ирландию.

Для въезда в Бразилию также нужно заполнить Декларацию о состоянии здоровья. Американские путешественники обычно не могут въезжать в такие страны, как Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция, без соблюдения специальных требований.

Байден поговорил с Макроном

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Байден сообщил коллеге о стремлении к укреплению двусторонних отношений с Францией, которая одним из самых давних союзников США.