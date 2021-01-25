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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

О борьбе с Covid-19 и укреплении единства НАТО: Байден поговорил с Макроном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Джо Байден - 46 президент США

Во время разговора глава Белого дома выразил стремление к укреплению двусторонних отношений со страной, которая является старейшим союзником США.

Байден подчеркнул важность и желании США в укреплении трансатлантического единства — в частности, в формате НАТО и путем развития партнерства между США и Европейским Союзом.

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Собеседники также обсудили необходимость тесной координации действий по изменению климата и борьбы с коронавирусом.

Президенты договорились сотрудничать и по приоритетным вопросам внешней политики, в частности с проблемами, которые связаны с Китаем, Ближним Востоком, Россией и странами Африки к югу от Сахары.

В то же время, новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшее время не планирует визиты за границу, однако он будет поддерживать контакты с международными лидерами по телефону.

Источник: Голос Америки

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