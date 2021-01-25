Правительство Польши расширило круг профессиональных групп, которые могут останавливаться в отелях страны.

Теперь, кроме медиков, военнослужащих и спортсменов, в польских гостиницах могут проживать лица, которые реализуют конкретные инвестиционные проекты, спортивные судьи и журналисты, прибывающие в страну с рабочим визитом. Туристов отели Польши пока не принимают.

В Польше отменили 10-дневный карантин

23 января правительство Польши отменило 10-дневный карантин для людей, которые возвращаются в страну.

Те, кто прибывают в Польшу, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Обследование должно состояться не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Обязательный 10-дневный карантин по возвращении в Польшу ввели в конце прошлого года.

Источник: radiozet