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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Не лише медики та військові – кому дозволили зупинятись в готелях Польщі

Уряд Польщі розширив коло професійних груп, які можуть зупинятись у готелях країни.

Не лише медики та військові – кому дозволили зупинятись в готелях Польщі

Тепер, крім медиків, військовослужбовців та спортсменів, у польських готелях можуть проживати особи, які реалізують конкретні інвестиційні проекти, спортивні судді та журналісти, які прибуватимуть до країни з робочим візитом. Туристів готелі Польщі поки не приймають.

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У Польщі скасували 10-денний карантин

23 січня уряд Польщі скасував 10-денний карантин для людей, які повертаються до країни.

Ті, хто прибувають до Польщі, мають надати негативний тест на коронавірус. Обстеження має відбутись не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Обов’язковий 10-денний карантин після повернення до Польщі запровадили наприкінці минулого року.

Джерело: radiozet

Фото: Depositphotos

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