Великобритания планирует ввести обязательную самоизоляцию для граждан 30 стран

В Великобритании планируют ввести обязательный карантин для граждан, прибывающих из 30 стран с повышенным уровнем заболеваемости на коронавирус.

Таких граждан обяжут проходить самоизоляцию в гостинице.

В британском правительстве считают, что такие меры позволят снизить риск ввоза в страну новых потенциально опасных мутаций коронавируса.

В список стран с повышенным уровнем заболевания Covid-19 будут входить Бразилия, ряд стран Южной Америки, ЮАР и соседние с ней страны, Португалия и Кабо-Верде.

Список могут расширить при появлении нового штамма вируса в других регионах.

Обновления правил въезда

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Правила касаются всех туристов, которые в ближайшее время планируют полет в США, независимо от гражданства.

Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем 72 часа до путешествия.