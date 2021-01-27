Британія планує запровадити обов’язкову самоізоляцію для громадян 30 країн

У Великій Британії планують запровадити обов’язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірус.

Таких громадян зобов’яжуть проходити самоізоляцію у готелі.

У британському уряді вважають, що такі заходи дозволять знизити ризик ввезення до країни нових потенційно небезпечних мутацій коронавірусу.

До списку країн з підвищеним рівнем захворювання на Covid-19 входитимуть Бразилія, низка країн Південної Америки, ПАР і сусідні з нею країни, Португалія та Кабо-Верде.

Список можуть розширити у разі появи нового штаму вірусу в інших регіонах.

Оновлення правил в’їзду

В США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.

Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі.