Британские врачи призывают предоставить расовым меньшинствам приоритет в вакцинации от Covid-19

В Великобритании врачи призвали предоставить приоритет в вакцинации от коронавируса представителям нацменьшинств, которые, по статистике, больше страдают от вируса.

Руководитель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршалл отметил, что представители расовых меньшинств не только чаще испытывают негативное влияние коронавируса, но и в меньшем количестве получают вакцину.

Также он призвал Минздрав Британии считать расовую принадлежность фактором, определяющим приоритетность получения вакцины от коронавируса.

Британские врачи призывают правительство провести информационную кампанию по вакцинации против коронавируса, направленную именно на этнические меньшинства.

Исследования показывают, что представители расовых меньшинств почти вдвое чаще умирают от коронавирусной болезни, чем остальное население Великобритании.

Коронавирус в мире

ВОЗ ожидает, что смертность от коронавируса превысит 100 тыс. в неделю. По их прогнозам, это должно произойти в ближайшее время.

Для сравнения, за прошедшую неделю зафиксировали более 93 тыс. смертельных случаев.

Источник: DPA