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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Импичмент Трампу: Сенат не признал процедуру неконституционной

Сенат США не признал неконституционным импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

Дональд Трамп

Во время голосования 55 сенаторов признали его законным, а 45 — противозаконным. И только пять республиканцев высказались, что импичмент Трампу является законным.

Такой результат свидетельствует о том, что Сенат в феврале 2021 года может не поддержать решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент. Для этого нужно согласие двух третей сенаторов.

Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счеты.

— Мы постараемся посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле во время выступлений использовал слово борьба? Какой позор, — сказал Пол.

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По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки вблизи Капитолия.

Во время митинга демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призвал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа — 45-го президента.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвался в здание Конгресса.

Источник: The Hill

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