Великобритания потребовала от граждан ЕС доказательства их легального проживания

Пограничники Великобритании начали просить некоторых граждан ЕС, проживающих в стране, предъявить доказательства того, что они являются законными резидентами.

После окончания переходного периода Brexit 31 декабря пограничники имеют право задавать вопросы, чтобы проверить, въезжает ли в страну небританский гражданин в качестве туриста или в качестве резидента.

Но дипломаты ЕС говорят, что некоторые официальные лица пошли дальше, потребовав от граждан ЕС, проживающих в Великобритании, предоставить документы, подтверждающие их статус — в частности, что они получили статус поселения или предварительно поселившегося в соответствии с правительственной схемой поселения ЕС.

Однако, крайний срок подачи заявления на получение статуса гражданами ЕС, проживающими в Великобритании, — 30 июня, поэтому у многих нет такой документации.

Самоизоляция в Великобритании

В Великобритании планируют ввести обязательный карантин для граждан, прибывающих из 30 стран с повышенным уровнем заболеваемости на коронавирус.

Таких граждан обяжут проходить самоизоляцию в гостинице.

Источник: Politico