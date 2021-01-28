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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Великобритания потребовала от граждан ЕС доказательства их легального проживания

Пограничники Великобритании начали просить некоторых граждан ЕС, проживающих в стране, предъявить доказательства того, что они являются законными резидентами.

Великобритания потребовала от граждан ЕС доказательства их легального проживания

После окончания переходного периода Brexit 31 декабря пограничники имеют право задавать вопросы, чтобы проверить, въезжает ли в страну небританский гражданин в качестве туриста или в качестве резидента.

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Но дипломаты ЕС говорят, что некоторые официальные лица пошли дальше, потребовав от граждан ЕС, проживающих в Великобритании, предоставить документы, подтверждающие их статус — в частности, что они получили статус поселения или предварительно поселившегося в соответствии с правительственной схемой поселения ЕС.

Однако, крайний срок подачи заявления на получение статуса гражданами ЕС, проживающими в Великобритании, — 30 июня, поэтому у многих нет такой документации.

Самоизоляция в Великобритании

В Великобритании планируют ввести обязательный карантин для граждан, прибывающих из 30 стран с повышенным уровнем заболеваемости на коронавирус.

Таких граждан обяжут проходить самоизоляцию в гостинице.

Источник: Politico

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