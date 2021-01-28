Британія почала вимагати від громадян ЄС докази їхнього легального проживання

Прикордонники Великої Британії почали просити деяких громадян ЄС, які проживають в країні, пред’явити докази того, що вони мають право на постійне проживання.

Після закінчення перехідного періоду Brexit 31 грудня прикордонники мають право ставити запитання, щоб перевірити, в’їжджає в країну небританський громадянин як турист або як резидент.

Але дипломати ЄС кажуть, що деякі офіційні особи пішли далі, зажадавши від громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, надати документи, що підтверджують їхній статус – зокрема, що вони отримали статус поселення або того, хто попередньо оселився відповідно до урядової схемою поселення ЄС.

Однак, останній термін подання заяви на отримання статусу громадянами ЄС, які проживають у Великій Британії, – 30 червня, тому у багатьох немає такої документації.

Самоізоляція у Великій Британії

У Великій Британії планують запровадити обов’язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірус.

Таких громадян зобов’яжуть проходити самоізоляцію у готелі.

Джерело: Politico