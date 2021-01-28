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Анастасія Дячкіна |

Британія почала вимагати від громадян ЄС докази їхнього легального проживання

Прикордонники Великої Британії почали просити деяких громадян ЄС, які проживають в країні, пред’явити докази того, що вони мають право на постійне проживання.

Британія почала вимагати від громадян ЄС докази їхнього легального проживання

Після закінчення перехідного періоду Brexit 31 грудня прикордонники мають право ставити запитання, щоб перевірити, в’їжджає в країну небританський громадянин як турист або як резидент.

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Але дипломати ЄС кажуть, що деякі офіційні особи пішли далі, зажадавши від громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, надати документи, що підтверджують їхній статус – зокрема, що вони отримали статус поселення або того, хто попередньо оселився відповідно до урядової схемою поселення ЄС.

Однак, останній термін подання заяви на отримання статусу громадянами ЄС, які проживають у Великій Британії, – 30 червня, тому у багатьох немає такої документації.

Самоізоляція у Великій Британії

У Великій Британії планують запровадити обов’язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірус.

Таких громадян зобов’яжуть проходити самоізоляцію у готелі.

Джерело: Politico

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