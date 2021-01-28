В связи с появлением и распространением новых вариантов коронавируса Норвегия закроет границы для всех, кто не живет на территории страны.

Нерезиденты не смогут въехать на территорию государства.

Однако строгие ограничения вступят в силу лишь с 12 марта 2021 года.

Новые меры не будут касаться медиков из ряда стран, сотрудников сферы энергетики, обороны, а также иностранных журналистов.

Карантин в ЕС

Власти Германии также заявили, что рассматривают вариант приостановления авиаперелетов в связи с появлением новых мутаций коронавируса.

Также в стране могут проводить более строгие проверки на границах.

Подробнее о введении карантинных мер в ЕС читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: The Local