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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Усиление карантина в Норвегии: страна закроет границы из-за новых мутаций Covid-19

В связи с появлением и распространением новых вариантов коронавируса Норвегия закроет границы для всех, кто не живет на территории страны.

норвегія

Нерезиденты не смогут въехать на территорию государства.

Однако строгие ограничения вступят в силу лишь с 12 марта 2021 года.

Новые меры не будут касаться медиков из ряда стран, сотрудников сферы энергетики, обороны, а также иностранных журналистов.

Карантин в ЕС

Власти Германии также заявили, что рассматривают вариант приостановления авиаперелетов в связи с появлением новых мутаций коронавируса.

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Также в стране могут проводить более строгие проверки на границах.

Подробнее о введении карантинных мер в ЕС читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: The Local

Фото: Dreamstime

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