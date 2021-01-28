Через появу та поширенням нових варіантів коронавірусу Норвегія зачинить кордони для усіх, хто не проживає на території країни.

Нерезиденти не зможуть в’їхати на територію держави.

Однак суворі обмеження набудуть чинності лише з 12 березня 2021 року.

Нові заходи не стосуватимуться медиків з низки країн, співробітників сфери енергетики, оборони, а також іноземних журналістів.

Посилення карантину у країнах ЄС

Влада Німеччини також заявила, що розглядає варіант призупинення авіаперельотів через появу нових мутацій коронавірусу.

Через ризик погіршення епідситуації у країні також можуть проводити суворіші перевірки на кордонах.

Детальніше про запровадження карантинних заходів у ЄС читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Local