PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Посилення карантину у Норвегії: країна зачинить кордони через нові мутації Covid-19

Через появу та поширенням нових варіантів коронавірусу Норвегія зачинить кордони для усіх, хто не проживає на території країни.

норвегія

Нерезиденти не зможуть в’їхати на територію держави.

Однак суворі обмеження набудуть чинності лише з 12 березня 2021 року.

Нові заходи не стосуватимуться медиків з низки країн, співробітників сфери енергетики, оборони, а також іноземних журналістів.

Посилення карантину у країнах ЄС

Влада Німеччини також заявила, що розглядає варіант призупинення авіаперельотів через появу нових мутацій коронавірусу.

Читайте
Поки зарано: ЄС не погодив запровадження паспортів про вакцинацію від Cоvid-19

Через ризик погіршення епідситуації у країні також можуть проводити суворіші перевірки на кордонах.

Детальніше про запровадження карантинних заходів у ЄС читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Local

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка