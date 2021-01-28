Карантинные ограничения в Венгрии продлеваются до 1 марта. Такое решение приняло правительство после консультаций с координационным центром, отвечающим за эпидемиологическую ситуацию в стране.

Об этом сообщил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс.

По его словам, локдаун, введенный еще в ноябре, показал свою эффективность, но если сейчас ослабить карантин без широкой вакцинации населения, это может спровоцировать новую волну коронавируса.

Гуляш сказал, что с 7 февраля правительство попросит парламент продлить действие специального правового порядка еще на 90 дней.

Пересмотр ситуации по локдауну возможен не раньше второй половины февраля.

По состоянию на 28 января во всем мире зарегистрировано 100 200 107 случаев инфицирования Covid-19. Из них 531 139 – за последние сутки.

Количество летальных случаей от последствий коронавируса достигло 2 158 761.

Только за день, по данным ВОЗ, умерли 16 465 жителей планеты.

Источник: Daily News Hungary