В Португалии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, ростом количества новых заражений и летальных случаев власти страны усиливают карантинные меры.

В государстве вводится запрет на выезд из страны с воскресенья, 31 января 2021 года.

Ограничения пока будут действовать в течение двух недель.

Кроме того, Португалия вводит контроль на границе с соседней Испанией.

Усиление карантина в странах мира

Норвегия планирует закрыть границы для всех нерезидентов с 12 марта 2021 года, а Германия размышляет над сокращением количества авиаперелетов практически до нуля.

Страны вводят дополнительные ограничительные меры в связи с появлением и распространением новых вариантов коронавируса.

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