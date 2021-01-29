В Португалии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, ростом количества новых заражений и летальных случаев власти страны усиливают карантинные меры.
В государстве вводится запрет на выезд из страны с воскресенья, 31 января 2021 года.
Ограничения пока будут действовать в течение двух недель.
Кроме того, Португалия вводит контроль на границе с соседней Испанией.
Усиление карантина в странах мира
Норвегия планирует закрыть границы для всех нерезидентов с 12 марта 2021 года, а Германия размышляет над сокращением количества авиаперелетов практически до нуля.
Страны вводят дополнительные ограничительные меры в связи с появлением и распространением новых вариантов коронавируса.
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