PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Португалия закрывает выезд из страны из-за сложной ситуации с Covid-19

В Португалии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, ростом количества новых заражений и летальных случаев власти страны усиливают карантинные меры.

Португалія_локдаун_маска

В государстве вводится запрет на выезд из страны с воскресенья, 31 января 2021 года.

Ограничения пока будут действовать в течение двух недель.

Кроме того, Португалия вводит контроль на границе с соседней Испанией.

Усиление карантина в странах мира

Норвегия планирует закрыть границы для всех нерезидентов с 12 марта 2021 года, а Германия размышляет над сокращением количества авиаперелетов практически до нуля.

Читайте
Германия может приостановить международное авиасообщение из-за мутаций Covid-19

Страны вводят дополнительные ограничительные меры в связи с появлением и распространением новых вариантов коронавируса.

Подробнее об усилении карантина в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка