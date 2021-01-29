У Португалії через погіршення ситуації з коронавірусом, зростання кількості нових заражень і летальних випадків влада країни посилює карантинні заходи.

У державі запроваджується заборона на виїзд з країни з неділі, 31 січня 2021 року.

Обмеження поки діятимуть протягом двох тижнів.

Крім того, Португалія запроваджує контроль на кордоні з сусідньою Іспанією.

Посилення карантину у країнах світу

Норвегія планує зачинити кордони для усіх нерезидентів з 12 березня 2021 року, а Німеччина розмірковує над скороченням кількості авіаперельотів майже до нуля.

Країни запроваджуєють додаткові обмежувальні заходи через появу і поширення нових варіантів коронавірусу.

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