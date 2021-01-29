Укрыли семью от нацистов: 90-летний австриец завещал €2 млн деревне во Франции

Австриец Эрик Швам завещал щедрый подарок для одного из сел во Франции. Мужчина подарил всем его жителям €2 млн.

90-летний пенсионер умер 25 декабря, а в его завещании нашли упоминание о селе Ле Шамбон-сюр-Линьон, что на юго-востоке Франции.

Мэр города подтвердил, что именно здесь местные жители приютили семью Эрика Швама, когда те бежали от нацистов в годы Второй мировой войны.

— Это очень большая сумма для нас, — признался мэр Жан-Мишель Эйро.

Жители села Ле Шамбон-сюр-Линьон прятали семью Эрика Швама в местной школе. После окончания войны все они оставались в селе до 1950 года.

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История французской деревни

Село Ле Шамбон-сюр-Линьон расположено на удаленном горном плато на юго-востоке Франции.

Большинство населения составляет протестантская община, которая известна тем, что предлагает убежище всем нуждающимся.

В течение веков в селе скрывались священники, бежавшие политические деятели, а во время Второй мировой войны — около 2,5 тыс. евреев.

За это всех жителей Ле Шамбон-сюр-Линьон израильский мемориальный центр Холокоста официально назвал “Праведниками народов мира”.