Сховали родину від нацистів: 90-річний австрієць заповів €2 млн селу у Франції

Австрієць Ерік Швам заповів щедрий подарунок для одного із сіл у Франції. Чоловік подарував усім його мешканцям €2 млн.

90-річний пенсіонер помер 25 грудня, а в його заповіті знайшли згадку про село Ле Шамбон-сюр-Ліньон, що на південному сході Франції.

Мер містечка підтвердив, що саме тут місцеві мешканці прихистили родину Еріка Швама, коли ті тікали від нацистів у роки Другої світової війни.

– Це дуже велика сума для нас, – зізнався мер Жан-Мішель Ейро.

Мешканці села Ле Шамбон-сюр-Ліньон переховували родину Еріка Швама у місцевій школі. Після завершення війни усі вони залишалися у селі до 1950 року.

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Історія французького села

Село Ле Шамбон-сюр-Ліньон розташоване на віддаленому гірському плато на південному сході Франції.

Більшість населення складає протестантська громада, яка відома тим, що пропонує притулок усім нужденним.

Протягом століть у селі переховувалися священники, політичні діячі, а під час Другої світової війни – близько 2500 євреїв.

За це усіх жителів Ле Шамбон-сюр-Ліньон ізраїльський меморіальний центр Голокосту офіційно назвав “Праведниками народів світу”.