Европейская комиссия выделила €14 млрд девяти станам ЕС по программе SURE, то есть в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления последствий пандемии.

В частности, Бельгия получила €2 млрд, Кипр — €229 млн, Венгрия — €304 млн, Латвия — €72 млн, Польша — €4,28 млрд, Словения — €913 млн, Испания — €1,03 млрд, Греция — €728 млн и Италия — €4,45 млрд.

Эти средства позволят покрыть расходы, связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени, которые они ввели в ответ на пандемию коронавируса.

По данным ЕК, в целом, начиная с 2020 года 15 стран ЕС получили по программе SURE уже €53,5 млрд.

Европейские страны по-прежнему могут подавать запросы на получение финансовой поддержки в рамках SURE, общий объем которого составляет до €100 млрд.

Четырехдневная рабочая неделя в Испании

В Испании заявили о запуске пилотного проекта по внедрению четырехдневной рабочей недели на 3 года.

Проект недешевый – он обойдется стране в €50 млн. Эти деньги пойдут на поддержку компаний и предприятий, которые сократят время работы своих сотрудников, не урезая зарплаты.

Источник: European Commission