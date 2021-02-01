Четырехдневная рабочая неделя: в Испании планируют запустить пилотный проект

В Испании рассматривают вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю. В стране могут запустить пилотный проект, благодаря которому время рабочей недели сократится до 32 часов.

Этот проект недешевый — он будет стоить стране €50 млн. Эти деньги пойдут на поддержку компаний и предприятий, которые примут в нем участие.

При этом они должны будут сократить время работы своих сотрудников, но не урезать им зарплаты.

Разработчики проекта надеются, что инициатива будет успешной и поспособствует тому, что трудоспособность людей увеличится.

Это может привести к тому, что компании сами будут внедрять нововведение, без поддержки со стороны государства.

Помощь Украине от Испании

Испания поможет Украине в получении вакцины против коронавируса.

Об этом заявили представители правительства страны.

Подробнее об отношениях между Украиной и Испанией читайте на Фактах ICTV.

Источник: ABC