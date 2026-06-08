Национальная полиция Украины предотвратила покушение на одного из руководителей структурного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Учитывая обнародованные правоохранителями данными, речь идет, очевидно, о покушении на убийство Андрея Юсова.

Покушение на убийство Андрея Юсова: что известно

Как сообщили в Нацполиции, российские спецслужбы пообещали завербованному агенту $100 тыс. за ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины.

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Часть денежных средств он получил авансом. Речь идет о $10 тыс.

По данным правоохранителей, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и должен был организовать исполнение заказного убийства.

Для этого он собирал информацию о потенциальной жертве.

— Для реализации преступного замысла он подробно изучал маршрут передвижения должностного лица, его ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру.

После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления — с применением FPV-дрона, а также приступил к поиску исполнителя, который имел соответствующие навыки управления беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что мужчина является бывшим военнослужащим, имеет боевой опыт и навыки разведывательной деятельности.

Следствие также установило, что для конспирации участники использовали строительную терминологию. В их переписке и договоренностях убийство обозначалось как стройка или работа, заказчика называли прорабом, исполнителя — работягой или строителем, а орудие преступления — инструментом или цементом.

Правоохранители задержали мужчину при силовой поддержке бойцов спецподразделений полиции во взаимодействии с ВБ ГУР МОУ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – подготовка к умышленному убийству по корыстным мотивам.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств дела, а также возможных соучастников и каналов координации. В рамках расследования проверяются связи задержанного и его контакты с представителями государства-агрессора, отметили в Офисе генпрокурора.

Официально правоохранители не называют имя должностного лица, на которого готовилось покушение.

В то же время в сообщении Офиса генерального прокурора говорится о предотвращении заказного убийства представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Соответственно, речь идет об Андрее Юсове.

В феврале украинские правоохранители в рамках спецоперации ЭНИГМА 2.0 разоблачили агентурно-боевую сеть, под контролем российских спецслужб готовившую серию резонансных убийств журналистов, военнослужащих и общественных деятелей в Украине.

Тогда следствие установило, что среди потенциальных жертв был также представитель ГУР Андрей Юсов.

По данным МВД, исполнителям обещали до $100 тыс. за каждую ликвидацию, а целью сделки было создание общественной паники и дестабилизация ситуации внутри страны.

Источник : Нацполіція

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