Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в вампирской саге Сумерки, и его жена Тей (Тейлор) объявили пол своего будущего ребенка.

Супруги, которые ждут первенца, поделились особенным моментом в соцсетях.

Как пара узнала пол ребенка

Видео с моментом объявления пола малыша 34-летний актер и его 29-летняя жена-медсестра записали в домашней обстановке.

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Тей была одета в полосатую зелено-белую пижаму, а Тейлор подобрал образ в тон — зеленую футболку и шорты для отдыха.

В ролике супруги сидят перед ноутбуком и входят в специальный онлайн-портал, где была зашифрована информация о поле будущего ребенка.

Перед объявлением результата система несколько раз интриговала будущих родителей дополнительными этапами проверки, что добавило интриги моменту.

В результате выяснилось, что у Тейлора и Тей родится девочка.

— Наш маленький секрет теперь стал вашим, — подписала видео жена актера.

Видео быстро набрало популярность в Instagram, собрав почти 425 тыс. лайков. Под публикацией появились сотни поздравлений от друзей, подписчиков и знаменитостей.

Среди них — и коллеги Тейлора по культовой франшизе Сумерки. В частности, актриса Никки Рид (Розали Каллен) написала, что с нетерпением ждет возможности наблюдать за новым этапом в жизни супругов. Актер Келлан Латс (Эммет Каллен) отметил, что отцовство — это лучшее, что может случиться.

Также будущих родителей поздравила Маккензи Фой, которая исполнила роль Ренесми Каллен в саге.

Когда стало известно о беременности

О будущем пополнении Тейлор и Тей сообщили два месяца назад. Тогда они опубликовали фотографии, на которых держали снимок УЗИ, и пошутили в подписи.

— Что может быть лучше двух Тейлоров Лотнеров?

В День матери актер также посвятил жене отдельную публикацию. Он поблагодарил всех матерей и признался, что с нетерпением ждет момента, когда сможет праздновать этот день вместе с Тей уже как с мамой их ребенка.

История любви Тейлора и Тей

Пару познакомила родная сестра актера, Макена. Тейлор и Тей официально подтвердили свои отношения в соцсетях в 2018 году.

В ноябре 2021 года влюбленные объявили о помолвке. Позже актер рассказывал, что тщательно готовил предложение: украсил место большим количеством цветов, свечей и специальной вывеской, чтобы устроить для нее сюрприз после рабочего дня.

Свадьба пары состоялась в ноябре 2022 года.

Источник : Daily Mail

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