Наш маленький секрет: звезда Сумерек и его жена оригинально объявили пол ребенка
- Пол будущего ребенка супруги узнали через специальный онлайн-портал.
- Будущих родителей поздравили коллеги актера по франшизе Сумерки.
- Пара поженилась в ноябре 2022 года, ребенок станет для них первенцем.
Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в вампирской саге Сумерки, и его жена Тей (Тейлор) объявили пол своего будущего ребенка.
Супруги, которые ждут первенца, поделились особенным моментом в соцсетях.
Как пара узнала пол ребенка
Видео с моментом объявления пола малыша 34-летний актер и его 29-летняя жена-медсестра записали в домашней обстановке.
Тей была одета в полосатую зелено-белую пижаму, а Тейлор подобрал образ в тон — зеленую футболку и шорты для отдыха.
В ролике супруги сидят перед ноутбуком и входят в специальный онлайн-портал, где была зашифрована информация о поле будущего ребенка.
Перед объявлением результата система несколько раз интриговала будущих родителей дополнительными этапами проверки, что добавило интриги моменту.
В результате выяснилось, что у Тейлора и Тей родится девочка.
— Наш маленький секрет теперь стал вашим, — подписала видео жена актера.
Видео быстро набрало популярность в Instagram, собрав почти 425 тыс. лайков. Под публикацией появились сотни поздравлений от друзей, подписчиков и знаменитостей.
Среди них — и коллеги Тейлора по культовой франшизе Сумерки. В частности, актриса Никки Рид (Розали Каллен) написала, что с нетерпением ждет возможности наблюдать за новым этапом в жизни супругов. Актер Келлан Латс (Эммет Каллен) отметил, что отцовство — это лучшее, что может случиться.
Также будущих родителей поздравила Маккензи Фой, которая исполнила роль Ренесми Каллен в саге.
Когда стало известно о беременности
О будущем пополнении Тейлор и Тей сообщили два месяца назад. Тогда они опубликовали фотографии, на которых держали снимок УЗИ, и пошутили в подписи.
— Что может быть лучше двух Тейлоров Лотнеров?
В День матери актер также посвятил жене отдельную публикацию. Он поблагодарил всех матерей и признался, что с нетерпением ждет момента, когда сможет праздновать этот день вместе с Тей уже как с мамой их ребенка.
История любви Тейлора и Тей
Пару познакомила родная сестра актера, Макена. Тейлор и Тей официально подтвердили свои отношения в соцсетях в 2018 году.
В ноябре 2021 года влюбленные объявили о помолвке. Позже актер рассказывал, что тщательно готовил предложение: украсил место большим количеством цветов, свечей и специальной вывеской, чтобы устроить для нее сюрприз после рабочего дня.
Свадьба пары состоялась в ноябре 2022 года.