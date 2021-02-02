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Факты / Мир
Валентина Летяк |

США требуют немедленно освободить Навального – госсекретарь Блинкен

США глубоко обеспокоены действиями России в отношении оппозиционера Алексея Навального и требуют его немедленного освобождения.

ентоні блінкен

С таким призывом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как суд в Москве сменил условный срок Навального на 3,5 года заключения.

– Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав, – написал американский дипломат в Twitter.

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Заключение Навального

Суд в Москве 2 февраля по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний России изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

Оппозиционного политики приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Почти год из этого срока Навальный уже отсидел, поэтому осталось 2 года и 8 месяцев.

Его адвокаты подадут апелляцию на решение суда.

Фото: Getty Images

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