США глубоко обеспокоены действиями России в отношении оппозиционера Алексея Навального и требуют его немедленного освобождения.

С таким призывом выступил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как суд в Москве сменил условный срок Навального на 3,5 года заключения.

– Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав, – написал американский дипломат в Twitter.

Заключение Навального

Суд в Москве 2 февраля по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний России изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу об Ив Роше.

Оппозиционного политики приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Почти год из этого срока Навальный уже отсидел, поэтому осталось 2 года и 8 месяцев.

Его адвокаты подадут апелляцию на решение суда.