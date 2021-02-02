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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Свободу Навальному: світові лідери вимагають звільнення головного опозиціонера РФ

США, Франція, Німеччина, Великобританія та інші країни засудили дії Росії щодо опозиційного політика Олексія Навального, коментуючи вирок московського суду, який змінив умовний термін на 3,5 роки ув’язнення.

Алексей Навальный

Президент Франції Еммануель Макрон вважає переслідування Олексія Навального неприйнятним і вимагає його звільнення.

– Повага прав людини, таких як демократична свобода, не підлягає обговоренню, – зазначив лідер країни.

Твіт Макрона

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб обурений постановою суду:

– Сьогоднішня збочена постанова, спрямована на жертву отруєння, а не на винних, показує, що Росія не виконує головні зобов’язання, очікувані від будь-якого відповідального члена міжнародного співтовариства.

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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав вирок Навальному серйозним ударом по верховенству права в Росії.

Твіт Мааса

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що вирок Навальному суперечить міжнародним зобов’язанням Росії в галузі верховенства закону і основних свобод.

– Це суперечить вироку ЄСПЛ, який визнав цю справу необгрунтованою. Я закликаю до його негайного звільнення, – додав європейський дипломат.

Твіт Борреля

У США також стурбовані діями Росії щодо опозиціонера.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав звільнити не лише Навального, але й усіх затриманих під за час акцій протесту на його підтримку.

Фото: Dreamstime

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