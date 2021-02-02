PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Украине важно сохранить прогресс в реформах — Госдеп США

Соединенные Штаты сохраняют двухпартийную поддержку Украины и акцентируют внимание на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также развитие правового и экономически развитого государства.

ентоні блінкен

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по результатам разговора Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

— Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США оказывают суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим стремлением, — говорится в сообщении.

Читайте
Цель - НАТО, но возможны и другие форматы: Кулеба об отношениях Украины и США

Глава Госдепартамента подчеркнул, что США будут оказывать Украине экономическую и военную помощь.

— Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность для Украины сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и обеспечении верховенства права и экономических реформ, укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между двумя странами во время первого телефонного разговора 1 февраля.

Подробнее о разговоре Кулебы и Блинкена, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка