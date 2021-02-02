Украине важно сохранить прогресс в реформах — Госдеп США

Соединенные Штаты сохраняют двухпартийную поддержку Украины и акцентируют внимание на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также развитие правового и экономически развитого государства.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США по результатам разговора Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

— Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США оказывают суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим стремлением, — говорится в сообщении.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что США будут оказывать Украине экономическую и военную помощь.

— Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность для Украины сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и обеспечении верховенства права и экономических реформ, укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между двумя странами во время первого телефонного разговора 1 февраля.

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