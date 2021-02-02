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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Україні важливо зберегти прогрес у реформах – Держдеп США

Сполучені Штати зберігають двопартійну підтримку України та акцентують увагу на подальшій реалізації реформ, які спрямовані на викорінення корупції, а також розбудову правової та економічно розвиненої держави.

ентоні блінкен

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США за результатами розмови Ентоні Блінкена та глави МЗС України Дмитра Кулеби.

– Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням, – йдеться в повідомленні.

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Глава Держдепартаменту наголосив, що США надаватимуть Україні економічну й військову допомогу.

– Держсекретар Блінкен наголосив на важливості для України зберегти прогрес у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, що зміцнить українські інституції та забезпечить світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердили важливість стратегічного партнерства між обома країнами під час першої телефонної розмови 1 лютого.

Детальніше про розмову Кулеби та Блінкена, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Getty Images

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