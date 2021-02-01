Цель Украины — членство в НАТО, однако страна не исключает других форматов партнерства с США.

Об этом во время выступления в студии Свободы слова на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В Украине есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО. На пути к этому членству надо получить план действий. Надо двигаться по этому пути, — отметил Дмитрий Кулеба.

В то же время возможно партнерство и вне НАТО.

— Мы не исключаем вероятность любых других статусов и форматов. А заниматься фетишизацией различных статусов, это лишнее, — добавил Дмитрий Кулеба.

Стремление Украины в НАТО

О желании Украины стать частью НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский во время последнего разговора с американскими журналистами.

Он считает, что это важно в контексте обеспечения безопасности в Европе.

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