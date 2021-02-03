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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Байден отменил ряд указов Трампа по миграционной политике

Президент США Джо Байден отменил три указа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, которые касаются миграционной политики.

джо байден

Действующий президент восстановил распоряжение о воссоединении семей нелегальных мигрантов с детьми, которых разлучили на границе США и Мексики за незаконное пересечение границы.

Кроме того, Джо Байден инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения таких семей.

Другие два указа президента США направлены на устранение причин миграции. В них говорится о необходимости восстановления веры в иммиграционную систему страны.

— Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально на границе вырывала детей из рук своих семей — матерей и отцов — без всякого плана, — пояснил Байден.

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По его словам, отменой указов Трампа он устраняет плохой политику, поскольку приказы республиканца контрпродуктивны для безопасности США.

США

В США заинтересованы сохранить коллективную энергобезопасность Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, не подрывать коллективной безопасности.

Источник: Белый дом

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