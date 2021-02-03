Президент США Джо Байден отменил три указа бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, которые касаются миграционной политики.

Действующий президент восстановил распоряжение о воссоединении семей нелегальных мигрантов с детьми, которых разлучили на границе США и Мексики за незаконное пересечение границы.

Кроме того, Джо Байден инициировал создание группы, которая будет заниматься вопросами воссоединения таких семей.

Другие два указа президента США направлены на устранение причин миграции. В них говорится о необходимости восстановления веры в иммиграционную систему страны.

— Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально на границе вырывала детей из рук своих семей — матерей и отцов — без всякого плана, — пояснил Байден.

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По его словам, отменой указов Трампа он устраняет плохой политику, поскольку приказы республиканца контрпродуктивны для безопасности США.

США

В США заинтересованы сохранить коллективную энергобезопасность Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, не подрывать коллективной безопасности.

Источник: Белый дом