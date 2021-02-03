Соединенные Штаты заинтересованы сохранить коллективную энергобезопасность Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном ответе представителя Государственного департамента США на информационный запрос относительно возможной отмены санкций.

— Как четко заявил президент Байден, трубопровод Северный поток-2 — это плохая сделка, — ответили в Госдепартаменте.

Как подчеркнули в американском ведомстве, США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения, которая не будет подрывать коллективную безопасность.

— Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет, приймем решение о возможности применения санкций, — отметили в Госдепартаменте США.

18 января Соединенные Штаты ввели первые санкции в отношении газопровода Северный поток-2.

США надеются, что Германия пересмотрит свою позицию относительно Северного потока-2, поскольку он ставит под угрозу жизненно важные интересы национальной безопасности.