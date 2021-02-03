Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос уходит с поста генерального директора компании, которую он основал почти 30 лет назад. Он станет исполнительным главой.

По его словам, такой шаг даст ему время и энергию, чтобы сосредоточиться на других своих начинаниях.

— Быть генеральным директором Amazon — это серьезная ответственность, и это требует больших затрат. Когда у вас есть такая ответственность, трудно обращать внимание на что-то еще. Я буду продолжать участвовать в важных инициативах Amazon, но у меня будет время и энергия, необходимые для того, чтобы сосредоточиться на Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и других моих увлечениях, — сказал Безос.

Джефф Безос отметил, что очень увлечен тем влиянием, которое могут предоставить эти организации.

Должность гендиректора займет Энди Яссы, который сейчас возглавляет бизнес облачных вычислений Amazon.

По сообщению компании, изменение произойдет во второй половине 2021 года.

Американский бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос стал первым в мире человеком, которому удалось заработать более $200 млрд.

26 августа его состояние резко возросло на $4,9 млрд до рекордных $203 млрд.

Прибыль предпринимателю принес рост цены акций компании Amazon на 2%.

Источник: Amazon