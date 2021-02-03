Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос йде з поста генерального директора компанії, яку він заснував майже 30 років тому. Він стане виконавчим головою.

За його словами, такий крок дасть йому час і енергію, щоб зосередитися на інших своїх починаннях.

– Бути генеральним директором Amazon – це серйозна відповідальність, і це вимагає великих витрат. Коли у вас є така відповідальність, важко звертати увагу на щось ще. Я продовжуватиму брати участь у важливих ініціативах Amazon, але у мене буде час і енергія, необхідні для того, щоб зосередитися на Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post та інших мої захоплення, – сказав Безос.

Джефф Безос наголосив, що дуже захоплений тим впливом, який можуть надати ці організації.

Посаду гендиректора обійме Енді Ясси, який наразі очолює бізнес хмарних обчислень Amazon.

За повідомленням компанії, зміна відбудеться в другій половині 2021 року.

Американський бізнесмен, засновник компанії Amazon Джефф Безос став першою у світі людиною, якій вдалося заробити понад $200 млрд.

26 серпня його статки різко зросли на $4,9 млрд до рекордних $203 млрд. Прибуток підприємцю принесло зростання вартості акцій компанії Amazon на 2%.

Джерело: Amazon