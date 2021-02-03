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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос йде з поста генерального директора компанії, яку він заснував майже 30 років тому. Він стане виконавчим головою.

Джефф Безос залишить пост гендиректора Amazon

За його словами, такий крок дасть йому час і енергію, щоб зосередитися на інших своїх починаннях.

– Бути генеральним директором Amazon – це серйозна відповідальність, і це вимагає великих витрат. Коли у вас є така відповідальність, важко звертати увагу на щось ще.

Я продовжуватиму брати участь у важливих ініціативах Amazon, але у мене буде час і енергія, необхідні для того, щоб зосередитися на Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post та інших мої захоплення,  – сказав Безос.

Джефф Безос наголосив, що дуже захоплений тим впливом, який можуть надати ці організації.

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Посаду гендиректора обійме Енді Ясси, який наразі очолює бізнес хмарних обчислень Amazon.

За повідомленням компанії, зміна відбудеться в другій половині 2021 року.

Американський бізнесмен, засновник компанії Amazon Джефф Безос став першою у світі людиною, якій вдалося заробити понад $200 млрд.

26 серпня його статки різко зросли на $4,9 млрд до рекордних $203 млрд. Прибуток підприємцю принесло зростання вартості акцій компанії Amazon на 2%.

Джерело: Amazon 

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