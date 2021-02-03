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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

Россия доставит вакцину от Covid-19 на оккупированный Донбасс — Песков

Россия завезет на оккупированный Донбасс вакцину от коронавируса Спутник V собственного производства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

російська вакцина Супутник V

По его словам, якобы кроме России больше никто этого не сделает.

— Насколько я понимаю, туда (на Донбасс, — Ред.) тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда это произойдет. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не доставит, — сказал Песков.

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Российская вакцина от коронавируса

В России массовая вакцанация от коронавируса препаратом собственного производства Спутник V началась в прошлом году.

Несмотря на то, что разработчики говорят о высокой эффективности вакцины, она не прошла финальной третьей стадии клинических испытаний, поэтому официально ее не признают.

В минувшие выходные о начале вакцинации российским Спутником V на временно оккупированных территориях Донбасса сообщали сепаратистские СМИ. Они отмечали, что так называемая ДНР получила уже несколько тысяч доз препарата.

Источник: РИА Новости

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