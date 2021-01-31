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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В “ДНР” началась вакцинация российским Спутником V — СМИ

На оккупированных территориях Донецкой области началась вакцинация от коронавируса российской вакциной Спутник V.

В “ДНР” началась вакцинация российским Спутником V — СМИ

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ со ссылкой на главаря “ДНР” Дениса Пушилина.

По его словам, “республика” получила несколько тысяч доз вакцины, а поставки Спутника V из РФ будут регулярными.

Отмечается, что списки для вакцинации уже составлены.

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В то же время официальный Кремль не подтвердил поставок своей вакцины на оккупированные территории Украины.

По данным российских СМИ, никакие поставки Спутника V в Донецк и Луганск не предусмотрены.

“Новая доктрина ЛДНР”

Недавно на оккупированных территориях Донетчины сепаратисты провели так называемый форум Российский Донбасс.

Там пророссийские активисты обнародовали “доктрину” так называемой ЛДНР.

В документе выделены семь основных пунктов, которые боевики “планируют воплотить в жизнь в ближайшее время”.

Одним из пунктов является захват всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Dan-news

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