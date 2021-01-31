В “ДНР” началась вакцинация российским Спутником V — СМИ

На оккупированных территориях Донецкой области началась вакцинация от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ со ссылкой на главаря “ДНР” Дениса Пушилина.

По его словам, “республика” получила несколько тысяч доз вакцины, а поставки Спутника V из РФ будут регулярными.

Отмечается, что списки для вакцинации уже составлены.

В то же время официальный Кремль не подтвердил поставок своей вакцины на оккупированные территории Украины.

По данным российских СМИ, никакие поставки Спутника V в Донецк и Луганск не предусмотрены.

“Новая доктрина ЛДНР”

Недавно на оккупированных территориях Донетчины сепаратисты провели так называемый форум Российский Донбасс.

Там пророссийские активисты обнародовали “доктрину” так называемой ЛДНР.

В документе выделены семь основных пунктов, которые боевики “планируют воплотить в жизнь в ближайшее время”.

Одним из пунктов является захват всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Dan-news