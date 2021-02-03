Росія завезе на окупований Донбас вакцину від коронавірусу Супутник V власного виробництва. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, начебто крім Росії більше ніхто це не зробить.

– Наскільки я розумію, туди (на Донбас, – Ред.) теж будуть поставки. Я не знаю точно, коли це станеться. Але, безумовно, там люди теж мають потребу у вакцині, і якщо не ми, то ніхто її туди не доставить, – сказав Пєсков.

Російська вакцина від коронавірусу

У Росії масова вакцанація від коронавірусу препаратом власного виробництва Супутник V почалася минулого року.

Попри те, що розробники говорять про високу ефективність вакцини, вона не пройшла фінальної третьої стадії клінічних випробувань, тому офіційно її не визнають.

Минулих вихідних про початок вакцинації російським Супутником V на тимчасово окупованих територіях Донбасу повідомляли сепаратистські ЗМІ. Вони зазначали, що так звана ДНР отримала вже декілька тисяч доз препарату.