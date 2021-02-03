В Израиле от начала пандемии коронавируса около 500 тыс. граждан страны оштрафовали более чем на $100 млн за нарушение карантина.

С конца февраля 2020 года, когда в Израиле начал распространяться Covid-19, общая сумма выписанных штрафов достигла 332 млн шекелей.

В то же время сумма неоплаченных штрафов, с учетом процентов за просрочку, достигла 308 млн шекелей. Оплатить его граждане Израиля должны в течение 90 дней.

В целом же из около 563 тыс. штрафов, выписанных в стране с начала пандемии, оплачено было лишь около 155,7 тыс.

55% штрафов были выписаны за отсутствие защитной маски, 41% — за пребывание в общественных местах во время запрета.

Штрафы в Израиле

В январе 2021 года Израиль увеличил размер штрафа за нарушение карантинных правил с 5 тыс. до 10 тыс. шекелей (около $3 тыс.).

Максимальный штраф может быть наложен на образовательные учреждения и любого, кто нарушает правила, управляя бизнесом, магазином, фестивалем, спортивным мероприятием и тому подобное.

Источник: Синьхуа