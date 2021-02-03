В Ізраїлі від початку пандемії коронавірусу близько 500 тис. громадян країни оштрафували на понад $100 млн за порушення карантину.

З кінця лютого 2020 року, коли в Ізраїлі почав поширюватись Covid-19, загальна сума виписаних штрафів досягла 332 млн шекелів.

У той самий час сума неоплачених штрафів з урахуванням відсотків за прострочення, сягнула 308 млн шекелів. Сплатити його громадяни Ізраїля мають впродовж 90 днів.

Загалом же із близько 563 тис. штрафів, виписаних у країні від початку пандемії, оплачено було лише близько 155,7 тис.

55% штрафів були виписані за відсутність захисної маски, 41% – за перебування у громадських місцях під час заборони.

Штрафи в Ізраїлі

У січні 2021 року Ізраїль збільшив розмір штрафу за порушення карантинних правил з 5 тис. до 10 тис. шекелів (близько $3 тис.).

Максимальний штраф може бути накладений на освітні установи і будь-якого, хто порушує правила, керуючи бізнесом, магазином, фестивалем, спортивним заходом тощо.

Джерело: Сіньхуа